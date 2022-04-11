Вкрали все, що можна: який вигляд мають квартири у Бучі після російських мародерів

У Бучі, що на Київщині, російські загарбники вдиралися до квартир мирних мешканців та мародерили. Двері до всіх помешкань вони вибивали кувалдами.

На оприлюдненому відео, яке з'явилося в розпорядженні 24 каналу, можна побачити, що квартира перевернута догори дриґом.

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Російські мародери рилися в особистих речах, сподіваючись знайти щось цінне. У помешканнях окупанти залишили жахливий безлад. Раніше стало відомо, що загарбники виносили побутову техніку, посуд та навіть білизну.

Згодом все награбоване вони передавали своїм родинам у Росію за допомогою білоруської пошти.

Який вигляд мають квартири у Бучі після приходу окупантів: дивіться відео