Вкрали все, що можна: який вигляд мають квартири у Бучі після російських мародерів
11 квітня 2022 , 16:01Читать новость на русском
У Бучі, що на Київщині, російські загарбники вдиралися до квартир мирних мешканців та мародерили. Двері до всіх помешкань вони вибивали кувалдами.
На оприлюдненому відео, яке з'явилося в розпорядженні 24 каналу, можна побачити, що квартира перевернута догори дриґом.
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Російські мародери рилися в особистих речах, сподіваючись знайти щось цінне. У помешканнях окупанти залишили жахливий безлад. Раніше стало відомо, що загарбники виносили побутову техніку, посуд та навіть білизну.
Згодом все награбоване вони передавали своїм родинам у Росію за допомогою білоруської пошти.Цікаво! Раніше журналіст Денис Казанський показав, що російські окупанти зробили з красивим будинком у Бучі. Окупанти вирвали ролети, вибили вікна і розграбували все, що могли. А після себе залишили тільки безлад.
Який вигляд мають квартири у Бучі після приходу окупантів: дивіться відео