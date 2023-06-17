"Війна в Україні – це трагедія": в партії експрезидента Молдови вперше засудили дії Росії

Голова фракції Блоку комуністів і соціалістів Молдови Влад Батринча вперше заявив, що Росія несе відповідальність за війну в Україні. Додамо, що до цього Блоку входить Партія соціалістів (ПСРМ) експрезидента Молдови Ігоря Додона.

Як зазначив Батринча, ПСРМ із самого початку висловилася проти війни в Україні, показавши "відповідальну та мудру позицію". Він пояснив, що таких заяв партія раніше не робила "з огляду на вразливість Молдови під час війни двох великих сил світу".

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Росія несе відповідальність за війну в Україні

Ми засудили війну, закликали до миру та сформулювали наші ідеї та бачення так, як ми це відчуваємо. Я не зобов'язаний висловлювати думку в стилі, наприклад, пана Алайба. Це якось допоможе Україні чи нашій країні? Те, що відбувається в Україні, – це трагедія. Війну треба зупинити! Забагато розмов про зброю!

– сказав Батринча.

За його словами, зараз лунає забагато розмов про продовження війни, хоча "у світі є великі сили, які мають досвід вирішення та заморожування конфліктів".

Крім того, Батринча сказав, що, окрім Росії, у цій війні винні й інші політики, а важливі країни світу несуть відповідальність за цю війну.

"Я говорю про тих, хто всіляко підживлює мілітаристську риторику", – додав політик.

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