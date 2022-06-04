Влада дозволить виїзд приватних авто із Запоріжжя на окуповані території

Українці матимуть можливість виїжджати із Запоріжжя до тимчасово окупованих територій на власному транспорті. Відповідний дозвіл надала місцева влада.

Про можливість на приватних автомобілях виїжджати до тимчасово окупованих територій повідомили у Запорізькій ОВА. Зазначають, що люди матимуть можливість їхати з обласного центру.

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Черга з автомобілів уже чекає дозволу на в'їзд

Відомо про те, що у Запоріжжі вже сформувалась черга з автомобілів. Усі вони очікують дозволу на в'їзд на ті території, які наразі контролюють російські військові.

У Запорізькій ОВА підкреслили, що додаткова інформація з'явиться згодом. Зокрема про те, які відбудуться зміни під час перетину лінії розмежування.

Напередодні виїзд дозволяли лише у складі гумколон

Раніше виїхати до непідконтрольної території із Запорізької області можна було лише у складі гуманітарних колон. Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Мовилось про те, що виїхати з області можна буде через блокпост неподалік села Кам'янське. Сам же порядок перетину лінії зіткнення затверджений рішенням Ради оборони Запорізької області. Його ухвалили 28 травня 2022 року.

Зазначимо, що 3 червня було відомо, щоМісцева влада тоді обмежила рух до тимчасово окупованих територій, адже була загроза обстрілів.

Це, пишуть в одному з місцевих телеграм-каналів, стає причиною того, що окупований Мелітополь по суті перебуває в ізоляції. І ті, хто хочуть вибратися з нього, повинні буквально по кілька діб очікувати на можливість потрапити на підконтрольну Україні територію.

У Мелітополі окупанти покрали сільськогосподарську техніку

Відомо, що за час окупації з Мелітополя вивезли сільськогосподарську техніку. Мовиться про викрадення машин на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Якщо конкретніше, то російські загарбники привласнили 6 ґрунтообробних комбінованих агрегатів Carier.

Раніше з Бердянська вивезли автівку, яка стояла на території нафтобази "ГАЗ". Тим часом із села Богатир та Пологів поцупили "Mitsubishi Lancer", "Ford Kuga" та вантажівку "МАЗ".

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