Влада Києва готує місто до ймовірних складних подій, – Кличко

Настрій в Київі бойовий та патріотичний, але місто продовжує готуватись до складних подій.

Міський голова Києва зазначив, що кияни мають робити усе, щоб зберігати спокій, це дозволить місту готуватись до нових загроз.

Читайте також: Половина людей покинула 3-мільйонний Київ, – Кличко

Блок пости, обмежений рух транспорту, комендантська година – я прошу вас дотримуватись цих ключових правил. Це дозволить бути в безпеці – це зараз вкрай важливо,

– сказав міський голова.

За його словами, зараз для цього робляться усе можливе.

"Ми все зможемо пройти достойно і ми переможемо, тому що ми українці і ми разом. Все буде – Україна", – резюмував Кличко.

Зазначимо, що минула ніч була відносно спокійно. Місцеві заявляють, що чули 3 – 4 вибухи. За попередньою інформацією повітряні ракети ворога були збиті силами проти повітряної оборони. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!