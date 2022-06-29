Влада Кременчука виплатить грошову допомогу сім'ям загиблих та поранених у ТЦ

Сім'ям постраждалих внаслідок ракетного удару по торговому центрі "Амстор" у Кременчуці виплатять грошову компенсацію.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Він зауважив, що депутати збирались на місці трагедії, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Увага Мер Кременчука розповів про стан постраждалих внаслідок удару росіян по "Амстору"

Під час сесії міської ради, яку депутати провели відразу на місці трагедії, вирішили виділити кошти на допомогу сім'ям, які постраждали внаслідок теракту.

Було прийнято рішення про виділення матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям постраждалих,

– зазначив Віталій Малецький.

Мерія ухвалила виділення:

по 50 тисяч гривень сім'ям загиблих,

по 25 тисяч кожному, хто лікується в стаціонарі;

по 10 тисяч гривень тим, хто лікується амбулаторно, хто звернуся за медичною допомогою.

Внаслідок теракту загинули 18 людей

Станом на ранок 29 червня кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор" не зросла. Відомо про 18 загиблих, а також 7 останків тіл. Наразі 21 людина вважається зниклою безвісти.

Госпіталізації потребували 25 людей, наразі вони у стабільному стані. За винятком дівчини, яку на реанімобілі довелось відвезти до лікарні у Києві. Їй, зі слів міського голови, необхідна була кваліфікованіша допомога. Також одного постраждалого найближчим часом планують транспортувати до Полтави.

Мер Кременчука зауважив, що на місці трагедії продовжують розбирати завали. Рятувальникам усе ще не вдалось повністю дійти до епіцентру вибуху. Але вже розчищене те місце, куди ворожа ракета влучила.

До теми Моя дитина збиралася заміж, – мати зниклої безвісти в Кременчуці дівчини прокляла росіян

Головне про ракетний удар по Кременчуку

Російські військові завдали ракетного удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня. За даними МВС, окупанти запустили на Кременчуцький ТЦ 900 кілограмів вибухівки. Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що ракета розірвалася прямо в салоні побутової техніки.

До ракетного удару у ТЦ було близько 1000 українців. Багатьом із них вдалось перейти до укриття, коли пролунала повітряна тривога.

Атака стала наймасовішою за кількістю жертв і постраждалих від початку повномасштабного вторгнення.

Кадри прильоту російської ракети у ТЦ в Кременчуці: дивіться відео