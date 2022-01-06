Влада виконала вимоги: в одному з міст Казахстану оголосили про завершення протестів
6 січня 2022 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:"Орда"
В казахському місті Актау 6 січня протестувальники заявили, що влада виконала їх вимоги. Думають завершувати мітинг, але частинка мітингувальників не хочуть розходитись.
В Актау на акції протесту вдень зібралось близько 3 – 4 тисячі людей. Демонстранти розділились на 2 табори.
До теми Зачистка в Алмати, десятки жертв, введення російських військ: хроніка подій у Казахстані 6 січня
Одні закликають розходитись та не допускати громадянської війни. Інші виступають проти такої ідеї та залишаються на місці.
В Актау не працює аеропорт
Ще 5 січня аеропорт казахського міста Актау припинив роботу. Причиною стали масштабні протести. Крім цього, аеропорти не працюють в Алмати та Актобе.
Останні новини з Казахстану
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку.
- Там заявили, що вводять війська. Росія, наприклад, вже відправила своїх десантників.
- Вже відомо про 13 вбитих правоохоронців та десятки "ліквідованих" протестувальників. Кількість постраждалих зросла до тисячі.
- Роботу всіх банків у Казахстані призупинили.
До теми – У Казахстані не вщухають протести: зниження ціни на газ не допомогло: