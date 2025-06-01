Звільнений з російської в'язниці журналіст Єсипенко зустрівся з родиною: відео возз'єднання

22 червня стало відомо, що з російської в'язниці у Криму вийшов на волю журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко. Чоловік понад чотири роки перебував у неволі, зазнаючи фізичних і психологічних катувань.

Росіяни затримали Єсипенка у березні 2021 року, звинувативши у шпигунстві, передає 24 Канал.

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Єсипенко зустрівся з родиною

Після звільнення з в'язниці журналіст прибув до Праги. Там він зустрівся із родиною після понад 4-річної розлуки. На нього чекали дружина Катерина та донька Стефанія.

Возз'єднання Єсипенка із сім'єю: дивіться відео

Я щасливий, що я – вільна людина і вільний журналіст… Я дуже вдячний усім, хто допомагав і підтримував мене, коли я був у в'язниці. Передовсім, це моя сім'я, "Радіо Свобода" та дуже багато людей з усього світу,

– сказав журналіст по прибуттю до чеської столиці.

Він нагадав, що у російських тюрмах сидить ще дуже багато українських патріотів, яких треба також повертати додому. "І не тоді, коли закінчується у них строк, а значно раніше", – додав Єсипенко.

У Празі чоловік пройде медичне обстеження та реабілітацію.

До слова, у варшавському аеропорту Єсипенко зустрівся з главою МЗС Андрієм Сибігою. Міністр розповів: "Я їхав до Брюсселя, а він – до Праги".

Андрій Сибіга зустрівся зі звільненим журналістом / Фото соцмережа "Х" міністра