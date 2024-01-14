Елітна квартира, мільйонний "бізнес" дружини на OLX: що цікавого в декларації "Слуги" Неклюдова

.

Процес подання декларацій – у самому розпалі. У нардепів залишилось не так багато часу, аби віддати звітність до НАЗК за 21-22 роки – до 31 січня 2024 року. Нещодавно ми писали про те, що монобільшість й опозиція не дуже охоче діляться інформацією про свої статки. Водночас є герої, які вирішили не ждати з моря погоди.

Зокрема, обранець від "Слуги народу" Владлен Неклюдов ще в грудні минулого року подав декларацію за 2022 та 2021 роки. Що в ній знайшов 24 Канал, читайте в цьому розслідуванні. Буде цікаво: лакшері автомобіль, дорога квартира в елітному ЖК Києва, а також мільйонний "бізнес", що, розпродаючи власний гардероб, веде дружина нардепа.

Колись – співочий прокурор: хто такий Неклюдов

Як стверджує офіційна біографія, народився майбутній законотворець 13 жовтня 1973 року в Кривому Розі. Після здобуття освіти згодом став прокурором обласної Дніпропетровської прокуратури, а саме – відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

На момент обрання нардепом у 2019 році від "Слуги народу" він уже 20 років працював в органах прокуратури. Щонайголовніше, поєднував службу зі співочою діяльністю: як Неклюдов виконує шансон російською мовою, що має назву "Гармонія любові", станом на 9 січня 2024 року все ще можна знайти на його власному ютуб-каналі.

Прокурор Неклюдов співає російський шансон: дивіться відео з його ютуб-каналу за 2016 рік

Наскільки вміло тодішній прокурор поєднував роботу з творчістю – питання відкрите. Однак, скажімо, у 2015 році він брав участь в конкурсі на посаду в Криворізькій місцеві прокуратурі №2. Набравши 99,3 з 200 можливих балів, він опинився у рейтинговому списку на 14 позицій з 17 серед посадовців, які, взагалі, цей тест пройшли.



Результати тестування серед криворізьких прокурорів у 2015 році / 24 Канал / Взято зі сайту Генеральної прокуратури України

Від 2018 року до обрання нардепом, уже як прокурор обласної прокуратури, Неклюдов вів справу про резонансну ДТП: тоді в Кривому Розі зіткнулися маршрутка, легкова Mazda й автобус, внаслідок чого загинули 9 людей.

Цікаве запитання, як потрапив посадовець до виборчого списку "Слуги народу" під 36 номером. Журналісти ставили його напряму Неклюдову ще у 2019 році, однак чіткої відповіді не отримали.

Згідно зі законом,

– відповів тоді політик.

Однак згодом розслідувачі виявили, що Неклюдов великий поціновувач творчості "Кварталу 95". Колишній керівник студії, теперішній президент Володимир Зеленський, нагадаємо, також родом з Кривого Рогу.

Неклюдов і любов до студії "Квартал 95" / Видалені світлини з фейсбуку нардепа

Восени 2019 року після парламентських виборів Неклюдов зі своїм колегою по фракції, екскварталівцем Юрієм Корявченком ("Юзиком"), опинився в центрі скандалу. Телеграм-канали поширити запис розмови, що відбулася в ресторані "Околиця" в Кривому Розі.

Якщо прослуховувати плівку, то можна почути: чоловік з голосом, схожим на голос Корявченка, називає себе "представником Зеленського в Кривому Розі" та вводить в курс справ стосовно того, як "Слуга народу" контролюватиме правоохоронні органи в місті. Ім'я Владлена Неклюдова звучить декілька разів.

Владлен Неклюдов, як кажуть, відомий співробітник прокуратури, який співає для Пшонки (Віктор Пшонка, генеральний прокурор України часів Януковича – 24 Канал)... Тут не треба навіть нашої присутності. Ми в місті президента, у нас у всіх тут... Якщо якісь, не дай Боже що, то всім руки будуть відрубувати по шию. У Кривому Розі політична підтримка з нашого боку – це не те що 100, а 101 відсоток,

– чути на записі.

Уже покійний нардеп від "Слуги Народу" Антон Поляков у своєму телеграм-каналі називав Неклюдова другом юності Володимира Зеленського. Крім того, він публікував про нього чимало іншої інформації (зокрема, щодо побиття у п'яному стані одногрупника на лекції), яку ми перевірити не можемо.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія коментував цей скандал. Він заявив, що у "плівках Юзика" не почув нічого поганого. За його словами, там йшлося винятково про "наведення порядку" в Кривому Розі.

Як законотворець Владлен Неклюдов пропонував:

законопроєкт щодо "декриміналізації порнографії", у якому йдеться про посилення покарання за відповідну діяльність (до 12 років ув'язнення);

законопроєкт, що передбачає надання відстрочки від мобілізації адвокатам з 10-річним досвідом роботи;

законопроєкт про "військових прокурорів", який заветував Володимир Зеленський, а правозахисники назвали шкідливим.

Подарунки, елітне житло та авто: аналіз декларації

Наголосимо, що Неклюдов подав декларацію за 2022 рік ще 28 жовтня 2023 року, на відміну від своїх колег, які всіляко затягують цей процес. З документа зрозуміло, що 28.07.2022 народний обранець почав орендувати квартиру в Києві в громадянки України Алексанникової Фаїни Іванівни.

За допомогою сервісу YouControl та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ми встановили, що жінка з таким ім'ям володіє житлом у 116,1 квадратного метра на вулиці Михайла Драгомирова в будинку 16Б. Він є частиною елітного житлового комплексу "Новопечерські липки".



У декларації за 2022 рік Неклюдов вказав, що почав орендувати квартиру в Києві / 24 Канал



Орендована Неклюдовим квартира розташована в елітному ЖК "Новопечерські липки" / 24 Канал

До ворожки не ходи: житло в цьому ЖК недешеве і для оренди, і для купівлі. Наприклад, ми знайшли в цьому будинку таку саму квартиру за площею (116 квадратних метрів), але поверхом вище. Вартує вона 400 тисяч доларів – це понад 15,5 мільйона гривень станом на січень 2024 року. Звісно, все залежить від ремонту, однак будівля багатоповерхівки була введена в експлуатацію трохи більш як 10 років тому, розташована в самому центрі столиці та входить до чи не найелітнішого житлового масиву Києва.

Ідентична квартира в ЖК "Новопечерські липки" до тої, яку орендує Неклюдов / Взято 24 Каналом з OLX

Проаналізувавши ціни на житло в "Новоперських липках", ми можемо припустити, що вартує квартира, яку орендує нардеп Неклюдов, близько 70 тисяч гривень за місяць. Водночас з декларації "Слуги народу" за 2022 рік зрозуміло, що офіційно він отримує щомісяця близько 43 тисяч гривень.



Скільки офіційно заробив Неклюдов за 2022 рік / 24 Канал

У звітностях за інші роки теперішній "Слуга народу" вказував, що:

дружина з 2012 року володіє земельною ділянкою у 1 000 квадратних метрів в Кривому Розі;

у 2021 році дружина стала власницею Nissan X-Trail 2018 року за 670 тисяч гривень;

отримав 19.07.2019 подарунок у грошовій формі на суму 300 000 гривень;

з 2019 року орендує іншу квартиру в Києві, площею в 92,8 квадратного метра;

користується кімнатою у Дніпрі, площею у 18 квадратних метра, де він прописаний.

Як стати мільйонером? (продаючи власний гардероб)

Станом на кінець 2022 року в Неклюдова на банківському рахунку було 373 тисячі гривень, 350 тисяч гривень готівкою та 8 тисяч доларів готівкою. У дружини – 630 тисяч гривень, 12 тисяч доларів готівкою, а також 34 тисячі на банківських рахунках. За підрахунками, за рік повномасштабної війни, порівняно з 2021-им, заощадження подружжя зросли на 10 тисяч доларів та 144 тисячі грн.

З-поміж усього, що вказав у декларації Неклюдов, нашу увагу привернув дохід дружини. Так, у звітності за 2021 рік вказано, що Вікторія Неклюдова заробила 4 890 000 гривень на підприємницькій діяльності. За 2022, воєнний рік, дохід дружини нардепа не знизився, як можна було б припустити, а зріс на 90 тисяч гривень – до 4 980 000 гривень.

У 2020 році, коли Неклюдова розпочала свій бізнес, їй вдалось заробити всього 920 000. Виникає ряд логічних запитань: чим займається обраниця "Слуги народу", як їй вдається настільки ефективно керувати своєю підприємницькою діяльністю під час війни? І, щонайголовніше, чим саме займається Вікторія Неклюдова, що приносить мільйонний дохід.



Вікторія – дружина "Слуги народу" Владлена Неклюдова / Фото з телеграму жінки нардепа

Журналістивід 8 січня 2024 року безліч разів намагалися поставити усі ці запитання дружині Неклюдова. Спершу вона погодилась з нами говорити, підтвердивши, що є приватним підприємцем, однак потім пропала з радарів: не відповідає на дзвінки, не відписує на повідомлення.

Отож ми вирішили не здаватися та самостійно відповісти, як стати мільйонером, якщо ти дружина народного депутата.

За допомогою сервісу YouControl встановили, що Неклюдова Вікторія Володимирівна є власницею ФОПа, зареєстрованого за адресою: місто Київ, вулиця Почайнинська, 23. Основний вид дільності – роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через інтернет.

Нічого не знайшовши у соцмережах Неклюдової про її бізнес та товари, що вона продає, ми заглянули на OLX. За номером телефона виявили, що Вікторія розпродає недешеві речі, які носила вона та її діти.

Пазл склався: можна заробляти мільйони, подаючи власний брендовий гардероб. Однак тоді виникає інше запитання: за які кошти купувати оригінальні речі від Dolce Gabbana, плаття від Il Gufo, набори від Phillip Plein та іншу брендову одежу?

Вікторія Неклюдова продає брендові речі дітей на OLX та, вочевидь, заробляє мільйони / Скриншоти зроблені 24 Каналом

Ми вирішили прикинутись покупцем однієї з таких одеж та заодно запитати Неклюдової: чи має вона магазин, у якому продає новий одяг, чи вся її підприємницька діяльність обмежується секонд-хендом з речей власних дітей.

Це всі речі мої. Те, що купувала собі та дітям за іншими цінами. Щось переросли, щось зовсім нове, щось вдягнули пару разів,

– відповіла нам бізнесвумен.

Вочевидь, під формулюванням "іншими цінами" малось на увазі те, що купувала Вікторія речі значно дорожче. Купувати дорого, продавати дешево – це точно не те "підприємництво", на якому можна заробити багато.



Листування з Вікторією Неклюдовою на OLX / 24 Канал

Завершальне слово і звернення до героїв розслідування

Цього матеріалу могло б не бути, якби не наполеглива українська громадськість, що упродовж місяців домагалася відкриття для широкого загалу декларацій чиновників. Неклюдов був одним з тих депутатів, які долучилися до провалу правки №371, що передбачала негайне відкриття звітності, а не "після закінчення воєнного стану".

Проте петиція на сайті президента, подальше вето Зеленського все-таки зробили декларації посадовців публічними. Загалом ця карколомна історія засвідчує: діяльність влади потрібно скеровувати у правильне річище, а не сидіти склавши руки. Для депутатів вона є показовою тому, що підтверджує: ніхто спокою їм не дасть, якщо вони ухвалюватимуть суперечливі рішення, вказуватимуть неправдиву або підозрілу інформацію в деклараціях.

Водночас ми відстоюємо позицію, що кожен має право на голос, тому, звертаючись до героїв нашого матеріалу, закликаємо їх все-таки відповісти на наші питання. Ця електронна пошта завжди рада усім листам – m.chupak@24tv.com.ua Наголосимо, що 24 Канал безліч разів упродовж декількох днів намагався взяти коментар у Вікторії Неклюдової, однак отримав у відповідь лише ігнорування дзвінків та повідомлень.