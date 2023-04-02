Вибухівку могла пронести жінка: перші версії підриву пропагандиста Татарського в Петербурзі

У Санкт-Петербургу, що в Росії, в одному із закладів харчування прогримів вибух. Згодом стало відомо, що загинув ворожий воєнний кореспондент Владлен Татарський. Перед тим він виступав у кафе.

У неділю, 2 квітня, стався вибух, де відбувався так званий "творчий вечір" воєнкора Владлена Татарського, що загинув. Як зазначають ворожі ЗМІ, цей заклад раніше належав Євгену Пригожину. Окрім того, відомо про 15 поранених станом на 20:00.

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Перша версія: вибухівку принесла жінка

В інформаційних помийках Росії заявили, що потужність вибухового пристрою в кафе в Петербургу можна оцінити у понад 200 грамів тротилу (за іншими даними – близько 100 грамів тротилу).

Замасковану вибухівку на зустріч із воєнкором Владленом Татарським могла пронести жінка в статуетці. Її особистість встановлюють правоохоронці,

– написав один з ворожих телеграм-каналів.

Разом з тим через певний час з'явився ролик, на якому очевидець цієї події розповідає, що "все було дуже підозріло", адже нібито ця невідома впізнала Татарського, потім начебто воєнкор її впізнав. Однак чи були вони знайомі насправді до того – невідомо.

Очевидець події розповідає про зв'язок між Татарським та дівчиною, що могла принести вибухівку: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Варто наголосити, що вибух статуетки – це одна з версій, яку розглядає слідство. Однак відомо точно, що він стався на висоті 60 сантиметрів від підлоги.

Чимало джерел вважає, що дівчину, яка принесла статуетку Владлену Татарському, могли використати. Себто вона не знала, що там закладений вибуховий пристрій.

Статуетка, ймовірно, з вибухівкою, яку вручили Татарському: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Чи постраждала дівчина

Як пишуть певні телеграм-канали, за дві хвилини до вибуху підозрювана вийшла з бару з чоловіками та рюкзаком.

Водночас інші ЗМІ пишуть, що ця дівчина яка вручила воєнкору Владлену Татарському статуетку, перебуває в одній із лікарень Санкт-Петербурга.

Її стан лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості. Учасниця творчого вечора перебуває у шоковій палаті, її особу поки що не вдалося встановити через відсутність документів. Поки невідомо, чи причетна дівчина до вибуху і є виконавцем, чи її могли використовувати втемну,

– зазначено в джерелі.



Підозрювана у вбивстві Татарського / Фото з телеграм-каналів

Жінка, що могла підірвати Татарського / Світлина з телеграм-каналів

Друга версія: вибухівку заклали заздалегідь

Як ми вже зазначали, існують декілька інших версій того, що сталося і могло спричинити вибух. Власне, за однією з них вибуховий пристрій заздалегідь заклали у кафе на Університетському проспекті.

Вибух у пітерському кафе, де загинув воєнкор Владлен Татарський, був радіокерованим та спрямованої дії. Джерело повідомило, що вибуховий пристрій був захований у гіпсі,

– також зазначають інші ЗМІ.

Слід сказати, що біля бару, де проходив виступ Татарського, стояв службовий собака. Очевидно, він мав би одразу відчути вибухівку. Ймовірно, йому не вдалось цього зробити якраз-таки через гіпс.

Прокурор Санкт-Петербурга Віктор Мельник після вибуху через деякий час прибув у кафе "Стріт-фуд бар №1" на Університетській набережній. Про це написали російські телеграм-канали з посиланням на пресслужбу міської прокуратури.

Згадаємо наостанок, що російські пропагандисти, військові та політики відправляються до Кобзона не лише завдяки Збройним Силам. У Британській розвідці не так давно констатували, що причина смерті великої кількості ворожих військовослужбовці на полі бою – пиятика та переохолодження. Останнє, вочевидь, пов'язане з поганою амуніцією "другої армії світу".