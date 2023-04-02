Підрив пропагандиста Татарського: вибух стався у кафе, яке належить Пригожину

2 квітня у російському Санкт-Петербурзі стався вибух, де виступав та загинув пропагандист Владлен Татарський. Попередньо, кафе, де трапилась подія, належить главі ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Кафе належить Пригожину

За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній, будинок 21Б належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. У вихідні у цьому закладі збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".

Сьогодні, 2 квітня, у цьому кафе проходив творчий вечір пропагандиста Владлена Татарського. На щастя, він став для нього останнім.

До речі, сам Пригожин заявляв ще торік, що він передав заклад під заходи організації "Кіберфронт Z", яка допомагає так званій "спецоперації".

"Так, це приміщення оформлене на "Конкорд" (компанію Пригожина). Чи правда я віддав його зараз під "Кіберфронт"? Абсолютно вірно", – заявляв він.

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