Підрив пропагандиста Татарського: вибух стався у кафе, яке належить Пригожину
2 квітня у російському Санкт-Петербурзі стався вибух, де виступав та загинув пропагандист Владлен Татарський. Попередньо, кафе, де трапилась подія, належить главі ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.
Вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Підрив пропагандиста Татарського у Петербурзі: у мережі показали момент вибуху
Кафе належить Пригожину
За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній, будинок 21Б належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. У вихідні у цьому закладі збирається дискусійний клуб "Кібер Z фронт".
Сьогодні, 2 квітня, у цьому кафе проходив творчий вечір пропагандиста Владлена Татарського. На щастя, він став для нього останнім.
До речі, сам Пригожин заявляв ще торік, що він передав заклад під заходи організації "Кіберфронт Z", яка допомагає так званій "спецоперації".
"Так, це приміщення оформлене на "Конкорд" (компанію Пригожина). Чи правда я віддав його зараз під "Кіберфронт"? Абсолютно вірно", – заявляв він.
Підрив Татарського: все, що відомо
- 2 квітня у центрі Санкт-Петербурга трапився вибух. Подія сталася у кафе, в якому виступав пропагандист Владлен Татарський – він загинув.
- У мережі повідомили про 1 загиблого та 16 поранених. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило інформацію про постраждалих та смерть Татарського.
- Російські ЗМІ повідомляють, що вибухівку буцімто пронесла дівчина у статуетці, яку вона подарувала Татарському.
- Також з'явилась ще одна версія – буцімто вибухівку заклали напередодні.
- Повідомляється, що потужність вибухового пристрою становила понад 200 грамів тротилу. Прокуратура вже організувала перевірку.
- До речі, момент вибуху в кафе на Університетській набережній у Петербурзі потрапив на відео.