Зеків зручно "зливати в унітаз", – Фейгін про соціальний ліфт Татарського та його ліквідацію
2 квітня в Росії внаслідок вибуху в кафе загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Відомо, що заклад належав Євгєнію Пригожину і це один з цікавих факторів, який міг спровокувати цю ситуацію.
Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив правозахисник і російський опозиційний діяч Марк Фейгін. Він наголосив на декількох закономірних фактах і припустив подальший розвиток подій.
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Подібне притягує подібне
Марк Фейгін наголошує, наразі остаточно рано обговорювати хто організатор, хто замовник – версій буде ще дуже багато. Утім, він підкреслив цікавий факт – місце події. Вибух стався в кафе, яке належало Євгєнію Пригожину.
"Не дивно, що там збиралися прихильники "русского міра" і Татарський проводив свої заходи. Тут можливі будь-які варіанти, бо і сам Пригожин балувався підривами. Цікаво, що ситуація сталася саме на його об'єкті й дивно, що нічого й нікого не перевіряли, рамки не було", – відзначив він.
Зв'язок Пригожина та Татарського теж не випадковий, прокоментував правозахисник. Відомо, що загиблий був засуджений за пограбування банку, брав участь в російсько-українській війні.
"Дивовижна річ як працюють соціальні ліфти – одні в'язні, тобто подібне тягнеться до подібного", – іронічно відмітив Фейгін.
Вибух в Росії та загибель Татарського: дивитись відео
В'язні – російські герої
Це яскраво продемонструвала повномасштабна війна в Україні. Чого тільки вартує ПВК "Вагнера", до якої Пригожин – колишній в'язень, вербував собі подібних.
Бо це дуже зручно – такого можна в "унітаз спустити" в будь-який момент. Зеки стали героями. А це особи, засудженні за тяжкі злочини, зокрема вбивства та зґвалтування. В нормальній би системі жодної кар'єри Владлен Татарський не зробив би й про нього ніхто б не говорив. А він був у Кремлі на посланні Путіну,
– зазначив опозиціонер.
Росіяни шукатимуть "український слід"
Наразі є дві версії вибуху. Одна з них – вибухівка, яка була у статуетці. Її начебто пронесла на місце події Дар'я Трепова і подарувала Татарському. Дівчину затримали. Одразу російські пропагандисти заявили й про "український слід" і цю тему, вважає Марк Фейгін, вони лобіюватимуть й надалі.
"Крім цього пов'язуватимуть з вбивством Дар'ї Дугіної, з мінуванням авто Малофєєва. Думаю, залучатимуть так звану "мережу правих", які на боці України. А дійсно це Трепова чи ні – я не хочу коментувати. Те, що припишуть українським спецслужбам, не варто й окремо казати", – резюмував правозахисник.
Загибель Татарського: що відомо
- 2 квітня в одному з кафе виступав російський пропагандист Владлен Татарський. Надвечір там стався вибух. За першою інформацією поранень дістали 25 осіб, серед яких були прокремлівські пропагандисти.
- За декілька годин повідомили про затримання Дар'ї Трепової, яку підозрюють в причетності до вибуху. Цікаво, що у 2022 році її затримували на антивоєнних мітингах. Сама підозрювана стверджує, що її підставили.
- Щодо версій вибуху, то їх розглядають дві: в статуетці, яку принесла Трепова і вручила Татарському, була вибухівка, або вона була закладена заздалегідь.
- Все, що відомо про Владлена Татарського, 24 Канал зібрав тут.