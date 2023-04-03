У Росії опублікували кадри 18+ з місця підриву пропагандиста Татарського

Російського пропагандиста Владлена Татарського підірвали 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга. У мережі опублікували кадри з місця інциденту.

Пропагандисти вже брешуть про український слід в історії, а росіяни панікують та закликають завдати терористичні удари по Києву.

Зверніть увагу Казав "Моя війна" та "Росія всіх уб'є": що відомо про пропагандиста Татарського, якого підірвали

Тим часом у мережі показали перші кадри з місця інциденту. Татарський вирушив на концерт до Кобзона під час власного виступу в кафе.

Кадри з місця інциденту: дивіться відео (Обережно – кадри 18+)

Російські ЗМІ спочатку заявили про "український слід" й абсурдно звинуватили уродженку Івано-Франківська Марію Ярун. А згодом заявили, що затримали Дарію Трепову – підозрювану у вбивстві Татарського. Це начебто саме вона передала пропагандисту статуетку з вибухівкою.

Дівчина начебто несе вибухівку: дивіться відео з російських пропагандистських телеграм-каналів

Російські телеграм-канали розповідають, що силовики увірвалися до квартири дівчини.