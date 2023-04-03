"Я принесла туди статуетку, яка вибухнула": МВС Росії оприлюднило "зізнання" Трепової
У Росії затримали Дар’ю Трепову, яка підозрюється у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського. Її вже допитали та вона підтвердила, що дійсно принесла вибухову статуетку.
Відповідне відео з допиту дівчини оприлюднило МВС Росії, інформує 24 Канал. Зауважимо, що Трепову затримали у квартирі знайомого її чоловіка 3 квітня.
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"Зізнання" Трепової у вбивстві Татарського
Так, МВС Росії опублікувало кадри допиту Дар’ї Трепової, яка підозрюється у вбивстві Татарського.
Затримано за перебування на місці вбивства Владлену Татарського. Я принесла туди статуетку, яка вибухнула,
– сказала дівчина.
На питання, хто їй передавав цю вибухову статуетку, Дар’я сказала: "Можна я пізніше розповім".
Допит Трепової: дивіться відео
До речі, росЗМІ пишуть, що нібито дівчину затримали у заздалегідь знятій квартирі в Петербурзі. Згодом стало відомо, що, за даними російських телеграм-каналів, затримали її насправді у квартирі знайомого чоловіка. Ба більше, у дівчини нібито вже були квитки в Узбекистан.
Що цьому передувало
- 2 квітня вибух стався у кафе Стріт-бар на Університетській набережній, де відбувався творчий вечір Владлена Татарського. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило інформацію про постраждалих та смерть пропагандиста.
- За попередньою інформацією, кафе на Університетській набережній належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.
- У МОЗ Росії повідомили, що стан шести постраждалих під час вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі оцінюється як важкий.
- Раніше МВС Росії оголошувало у розшук Дар'ю Трепову, яку ЗМІ називають підозрюваною у вбивстві Владлена Татарського.
- Згодом підозрювану затримали. Зараз з Треповою проводять "необхідні слідчі дії" та "встановлюють мотиви вчиненого злочину".
- Нагадаємо, що Татарський виправдовував агресію Росії у бік України. Також він заявляв про те, що Росія "всіх переможе, усіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".
- З 2011 року пропагандист перебував у в’язниці Горлівки за пограбування, але після російського вторгнення у 2014 році втік.
- Татарський у минулому воював у складі проросійських сил на Донбасі та у своєму блозі розповідав про війну Росії в Україні.