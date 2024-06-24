Власник телеграм-каналу "Джокер" 5 разів виїжджав за кордон, хоча активно критикував за це інших

Власник телеграм-каналу "Джокер" неодноразово виїжджав за кордон з початку повномасштабного вторгнення. Журналісти кажуть, що мовиться про 29-річного Романа Олександровича Кравця.

За даними розслідувачів, він раніше був співавтором телеграм-каналу, а наразі – став його власником. Хоча Роман Кравець заперечує цю інформацію.

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Як власник телеграм-каналу "Джокер" виїжджав за кордон

За час повномасштабного вторгнення він 5 разів виїжджав за кордон. Загалом був там понад 2 місяці. Вперше виїхав з України 22 жовтня 2023 року, а повернувся аж через місяць, 20 листопада,

– пояснило видання.

За кордон він виїхав через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Краківець". Причому виїхав він на машині Mercedes-BenzS 550, яка зареєстрована на нього. Проте повернувся в Україну на Mercedes-Benz S 250 CDI, зареєстрованому на 67-річну львів'янку Катерину Лозинську.

У 2024 році Роман Кравець:

18 лютого виїхав з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse. За 4 дні повернувся на орендованому Mercedes-Benz V220;

22 квітня – знову виїжджав з України за кордон на автівці львівської пенсіонерки, а повернувся через тиждень на орендованому Mercedes-Benz S-Klasse;

на цьому ж таки Mercedes-Benz S-Klasse 4 травня покидає Україну, вже 18 травня повертається на Nissan Rogue;

у червні "Джокер" знову виїжджає та повертається за два дні на Mercedes-Maybach GLS 600. Тобто на шостій машині, яку Роман Кравець використовує тільки для закордонних поїздок.



Машини, на яких їздив "Джокер" / Інфографіка hromadske

Розслідувачка пояснила, що за даними її джерел, які збігаються з датами з витягу з Держприкордонслужби, 18 травня 2024 року Роман Кравець їздив на бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Підстава для виїзду з України у витягах з бази прикордонників відсутня, а це може означати, що або Роман Кравець не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив. Наше джерело в СБУ повідомило таке: "З мого досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори",

– мовиться в розслідуванні.

Сам Роман Кравець після анонсу матеріалу відповів на повідомлення видання. Зокрема, він заявив, що справді виїжджає за кордон, бо військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби.

"Напевно, пропускають за "білим квитком", я в цьому не розумію взагалі. Якщо що, я не знаю", – сказав Кравець.

Щодо телеграм-каналу "Джокер", то він запевнив, що продав його два роки тому за 2 мільйони доларів: "Я погодився і від цієї грязі відійшов". Водночас, кому саме продав телеграм-канал каже, що не знає.

Роман Кравець не надав журналістам доказів продажу телеграм-каналу. Проте запевнив, що зустрінеться з журналістами не під запис, коли повернеться до України, адже зараз перебуває в Нідерландах.

Що писав "Джокер" про мобілізацію та виїзд за кордон

Журналістка аналізує, що наративи "Джокера" можуть подобатися певній частині громадян. Зокрема, щодо того, що багатих – треба мобілізувати, бідних – не чіпати, за кордон виїжджати не можна, особливо політикам чи бізнесменам.

Так, у дописі від 25 травня 2024 року "Джокер" пише: "Мобілізацію в Україні зриває ТЦК. Жирних пі**рів ніхто не чіпає. Чіпають роботяг. На**й ТЦК людей у ​​буси пакує на вулицях, якщо вони не хочуть воювати? На**я?".

Водночас в одному з постів він критикує керівництво компанії Uklon, яке нібито виїжджає за кордон під час великої війни.

Слухайте, а Uklon – це критична інфраструктура? Виявляється, керівництво Uklon під час війни спокійно виїжджає з України,

– написав "Джокер".

Водночас у компанії Uklon повідомляли виданню Forbes, що "Джокер" просив у них 200 тисяч доларів за те, щоб він припинив нескінченні атаки, проте компанія на ці умови не погодилась. Адже у телеграм-каналі про Uklon згадували в дописах понад 320 разів.