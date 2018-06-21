Власники Sony Xperia XZ1 та XZ2 незадоволені своїми смартфонами:у чому причина

Деякі власники смартфонів Sony Xperia XZ1 та XZ2 періодично помічають крапки та смуги на екранах своїх девайсів. Проте в компанії зазначили, що це не браковані пристрої, а смуги з’являються зовсім з інших причин.

Про це повідомляє Tweakers.

Читайте також: В мережі опублікували фото, зроблені на Sony Xperia XZ2 Premium: якість вражає

Дана проблема схвилювала "щасливих володарів" Sony Xperia XZ1 і XZ2. Природно, що в сторону японської компанії стали надходити скарги в зв'язку з цим.

Що стосується Sony, то вона довгий час утримувалася від коментарів цієї проблеми. Тепер же її представники пояснили, що смуги і точки на екрані Sony Xperia XZ1 і XZ2 не є дефектом або браком. За словами компанії, це результат впливу на дисплей статичної електрики. Зазвичай смуги зникають, коли зникає електростатика.



Фото дисплею смартфону Sony, з яким виникли проблеми

Цілком можливо, так і є, однак навряд чи покупців дорогих флагманських смартфонів влаштує таке пояснення. Тим більше, що в попередніх апаратах Sony таких проблем не спостерігалося.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.