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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Власники Sony Xperia XZ1 та XZ2 незадоволені своїми смартфонами:у чому причина

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На дисплеях Sony Xperia XZ1 та XZ2 з'являються лінії
На дисплеях Sony Xperia XZ1 та XZ2 з'являються лінії / Фото з вільних джерел

Деякі власники смартфонів Sony Xperia XZ1 та XZ2 періодично помічають крапки та смуги на екранах своїх девайсів. Проте в компанії зазначили, що це не браковані пристрої, а смуги з’являються зовсім з інших причин.

Про це повідомляє Tweakers.

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Дана проблема схвилювала "щасливих володарів" Sony Xperia XZ1 і XZ2. Природно, що в сторону японської компанії стали надходити скарги в зв'язку з цим.

Що стосується Sony, то вона довгий час утримувалася від коментарів цієї проблеми. Тепер же її представники пояснили, що смуги і точки на екрані Sony Xperia XZ1 і XZ2 не є дефектом або браком. За словами компанії, це результат впливу на дисплей статичної електрики. Зазвичай смуги зникають, коли зникає електростатика.

Фото дисплею смартфону Sony, з яким виникли проблеми
Фото дисплею смартфону Sony, з яким виникли проблеми

Цілком можливо, так і є, однак навряд чи покупців дорогих флагманських смартфонів влаштує таке пояснення. Тим більше, що в попередніх апаратах Sony таких проблем не спостерігалося.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
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