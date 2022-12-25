Хочу, щоб світ зрозумів, що ми – великий народ, і від'єднав нас від Росії, – переселенка з Бучі

Російські танки змусили співзасновниць бренду "Весна" Вікторію Маслову та Інну Скаржинську тікати з Бучі, де окупанти вчиняли моторошні звірства. Після того, як ЗСУ деокупували Бучу, жінки хочуть продовжити допомагати нашим воїнам і робити свій внесок у перемогу.

Про це Вікторія Маслова та Інна Скаржинська розповіли в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ. Засновниці бренду розповіли, що їхні плани – це пришвидшити перемогу України. Тому надалі вони планують відправляти засоби на фронт.

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Власниці бренду "Весна" поділилися планами на майбутнє

Інна Скаржинська розповіла, що після перемоги України вона не планує переїжджати за кордон.

"Мої особисті плани після перемоги – це жити в Україні, працювати для України та для світу, щоб мої діти вчились тут, працювали, пишалися тим, що вони українці", – сказала співзасновниця бренду "Весна".

Інтерв'ю із співзасновницями бренду "Весна": дивіться відео

Крім цього, вона наголосила, що хоче, щоб увесь світ зрозумів, що українська нація – це великий народ і не асоціював Україну з Росією.

Щоб весь світ нас повністю від'єднав від російського світу, щоб він зрозумів, що ми – українська нація, великий народ. Що ми маємо ідентичність. Що ми – окремий народ. Що ми дуже круті. Щоб світ об'єднався навколо добра. А все інше ми зробимо. Я просто впевнена в цьому,

– резюмувала Інна.

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