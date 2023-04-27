Генератори заходять в чат: влітку можуть бути проблеми зі світлом

Російські окупанти завдали терористичні удари по українській енергосистемі. Наразі українці відпочивають від відключень. Водночас влітку ситуація може ускладнитися.

Російські окупанти провалили кампанію масованих атак проти енергосистеми України. Люди вже відвикають від графіків вимкнення світла. Водночас влітку 2023 року проблеми можуть частково повернутися. Про це Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго" – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Зокрема, дефіцит електроенергії – сезонне явище. В Україні надлишок потужності фіксують упродовж сезону весни – літа. Саме тоді Україна здатна експортувати електроенергію.

А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії, – наголосив Кудрицький.

Російські пропагандисти істерикують через те, що в Україні вже не вимикають світло. Зокрема, дуже сильно "палає" в Ольги Скабєєвої. В одному з ефірі пропагандистка мало не заплакала. Аудиторія слухала її з траурними виразами обличчя. Скабєєва зауважила, що це може зіпсувати настрій багатьом росіянам.