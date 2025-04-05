Як оскаржити рішення в електронній постанові ВЛК

З 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК. Тепер висновки про придатність чи непридатність до військової служби оформлюються виключно в цифровому форматі.

Раніше постанови писали вручну та надсилали до ТЦК у паперовому вигляді. Тепер усі ВЛК повинні оформлювати їх в електронному вигляді, передає 24 Канал.

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Що робити, якщо не згоден із електронною постановою

Якщо людина не згода із висновком ВЛК, оформленим в електронному вигляді, вона як і раніше має право його оскаржити. Процедура оскарження залишається актуальною. Особа може подати скаргу до штатної ВЛК (центральної чи регіональної) або оскаржити постанову в судовому порядку. Таке право передбачене главою 3 розділу І наказу Міноборони № 402.

Нагадаємо, що військовозобов'язані в Україні зможуть проходити медичний огляд у будь-якій лікарні в рамках реформи військово-лікарських комісій, що триватиме до осені 2025 року.

За словами Міноборони, це нововведення знизить корупцію і зробить сервіс зручнішим для громадян.