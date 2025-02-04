Верховна Рада не продовжила термін ВЛК для обмежено придатних до 5 червня: чому так сталося

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №12457 про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних. На засіданні сьогодні, 4 лютого, парламентарі не розглядали це питання.

Дедлайн обов'язкового медичного огляду планували перенести на 5 червня 2025, натомість чинний термін – 4 лютого 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

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Чому питання не досі розглянули

Про порядок денний Верховної ради на першій в історії 13-й сесії виданню розповіли народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Натомість у коментарі Суспільному нардеп Олександр Федієнко повідомив – профільний комітет підтримав рішення щодо продовження терміну військово-лікарської комісії для обмежено придатних.

У парламенті очікують висновки Головного науково-експертного управління (ГНЕУ) щодо законопроєкту. Після отримання необхідних документів його винесуть на розгляд.

Законопроєкт має рамковий характер, і є ймовірність, що депутати підтримають його за основу та в цілому. Генеральний штаб і Міністерство оборони вже звернулися до профільного комітету з проханням підтримати ініціативу,

– сказав Федієнко.

Також обмежено придатних військовозобов’язаних, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого, не будуть притягувати до адміністративної відповідальності. Їм не нараховуватимуть штрафи, а також не подаватимуть у розшук.

До слова, за 8 місяців повторний медичний огляд пройшли лише 25% громадян, які мали статус обмежено придатних. Саме цим пояснювали неможливість виконання норми закону у визначений строк.

Раніше про зміни, які зміни передбачатиме новий законопроєкт щодо проходження ВЛК, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Невиконання чи несвоєчасне виконання нової норми вже буде визначатися як адміністративне правопорушення. "Люди самі мають з'явитися в ТЦК та СП й отримати направлення на ВЛК або зробити це у цифровому застосунку Резерв+", – повідомив речник.