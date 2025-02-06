ВЛК для обмежено придатних планують продовжити до 5 травня, – Веніславський

Невдовзі Верховна Рада розгляне питання продовження терміну проходження ВЛК для колишніх обмежено придатних. Попередньо, його продовжать ще на три місяці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Федора Веніславського, народного депутата, члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

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Рада продовжить терміни проходження ВЛК

Як вказав Веніславський, через низку обʼєктивних та субʼєктивних причин менше половини обмежено придатних встигли отримати направлення на ВЛК. Тому Рада вже на найближчих засіданнях розгляне питання продовження.

Ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту про продовження до 5 травня строку проходження ВЛК обмежено придатних,

– зазначив Веніславський.

Нардеп наголосив, що невиконання вимог у належні терміни вважається порушенням правил військового обліку, за що передбачена адміністративна відповідальність. Саме тому Рада продовжить терміни, аби не штрафувати громадян, які не встигли пройти ВЛК.

"Я думаю, що на найближчих парламентських засіданнях ми розглянемо ці законопроєкти і будемо їх ухвалювати", – додав Федір Веніславський.

До слова, раніше повідомлялося про плани скасувати вимогу проходити ВЛК для колишніх обмежено придатних громадян віком від 18 до 25 років.