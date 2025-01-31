У Міноборони дозволили отримувати електронне направлення на ВЛК: як це зробити

В Україні з 31 січня 2025 року можна отримати електронне направлення на ВЛК. Така послуга доступна у застосунку "Резерв+".

Відтепер, щоб отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язані не повинні приходити до ТЦК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерину Черногоренко.

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Як можна отримати цифрове направлення на ВЛК

Для того, щоб отримати електронне направлення на проходження ВЛК, військовозобов'язаному необхідно зайти в "Резерв+" та оновити версію застосунку. Після цього користувач зможе згенерувати направлення з QR-кодом, сформоване у вигляді електронного документа.

Зазначимо, що до 5 лютого обмежено придатним до служби громадянам потрібно пройти ВЛК у зв'язку зі змінами в законодавстві. Однак, Верховна Рада хоче продовжити термін до літа.

Це пов'язано з тим, що багато громадян, які мають статус обмежено придатних, не встигли пройти медичний огляд через значні черги у ТЦК. Зокрема, в Офісі Президента заявили, що понад мільйон обмежено придатних не встигнуть вчасно пройти ВЛК.