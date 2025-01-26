Чи вважається порушенням, якщо людина не отримала сповіщення про проходження ВЛК

В Україні усім обмежено придатним громадянам потрібно пройти ВЛК до 5 лютого. Повторний медичний огляд потрібен для того, щоб надати цим особам інший статус та визначити їхню придатність до військової служби.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук розповіла, чи вважатиметься порушенням, якщо обмежено придатний не отримав сповіщення про проходження ВЛК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телемарафону.

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Чи є порушенням непроходження ВЛК, якщо особа не отримала направлення

Заступниця керівника Офісу президента каже, що у випадку, коли людина зі статусом обмежено придатної не отримала сповіщення та не пройшла ВЛК, це вважатиметься правопорушенням. За її словами, таку особу можуть оштрафувати.

Якщо повістки не було, і направлення не було, то ТЦК повинні це направлення зробити. Тут уже питання до тих, хто цього не робить,

– пояснює Верещук.

Вона додає, що наразі намагаються розібратися з графіками, направленнями та категоріями людей. Верещук зазначає, що серед обмежено придатних є як діючі військові, так військовозобов'язані та резервісти.

Заступниця керівника Офісу президента каже, що люди до 25 років також повинні пройти ВЛК. Однак, на її думку, це не є доцільно, адже вони не підлягають мобілізації.