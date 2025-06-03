Як оскаржити висновок ВЛК: пояснення
- Військовозобов'язані, які отримали обмежену придатність, можуть оскаржити висновок ВЛК, подавши письмову заяву до вищої інстанції ВЛК або в судовому порядку.
- Для оскарження необхідно підготувати заяву з викладенням підстав незгоди та додати всі необхідні документи, включаючи медичні висновки.
- Позов можна подати в адміністративний суд протягом 3 місяців після звернення до вищої інстанції або 6 місяців без попереднього оскарження.
Вже у четвер, 5 червня, спливає термін, відведений для повторного проходження ВЛК військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними. Такі люди отримають новий статус, який визначатиме їхню придатність до військової служби.
Як діяти у разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) розповіли в Міністерстві юстиції України, передає 24 Канал.
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Як відбувається оскарження рішення ВЛК в досудовому порядку
Перший крок – звернутися з письмовою заявою до вищої за рівнем військово-лікарської комісії. Висновок, який ухвалила комісія, можна оскаржити у вищій за підпорядкуванням ВЛК:
- постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної (ТЦК та СП) оскаржуються в обласних ВЛК або ВЛК Києва;
- постанови обласних ВЛК (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральна ВЛК або ВЛК регіону);
- постанови ВЛК регіонів оскаржуються у ЦВЛК або у судовому порядку. Постанови ЦВЛК оскаржуються у судовому порядку.
Вища інстанція ВЛК прийме рішення за результатами розгляду. Може відбутися проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби.
Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати:
- заяву про перегляд постанови з чітким викладенням підстав незгоди (наприклад, проігнороване захворювання, помилка в діагнозі тощо);
- додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією;
- за наявності – інші документи, які підтверджують вашу позицію (медичні довідки, висновки фахівців тощо).
Судовий порядок
Рішення ВЛК також можна оскаржити в порядку адміністративного судочинства, адже ВЛК є органами військового управління, які виконують владні управлінські функції. Строки для подання позову:
- 3 місяці – якщо ви вже зверталися до вищої інстанції ВЛК: строк відліковується з дня вручення рішення.
- 6 місяців – якщо не зверталися в досудовому порядку: відлік ведеться з моменту, коли стало відомо про порушення ваших прав (тобто з дати висновку ВЛК).
Серед вимог для позовної заяви:
- найменування адміністративного суду, до якого подається заява;
- повне найменування сторін та їх місце перебування (місце проживання);
- зміст оспорюваного рішення (постанови ВЛК);
- виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;
- вимоги позивача і їх обґрунтування;
- перелік документів, що додаються до заяви.
- До заяви мають бути додані копії оскаржуваної постанови ВЛК та документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються вимоги (наприклад, медичні висновки, довідки тощо).
У міністерстві нагадали, що подання позову не зупиняє дію висновку ВЛК, тому важливо не зволікати з процесом.
До слова, Міноборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Метою є спрощення документообігу та пришвидшення прийняття рішень.