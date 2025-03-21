ВЛК в Україні: що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти
- У Міноборони розповіли, що настає адміністративна відповідальність за неявку на ВЛК за згенерованим направленням у Резерв+.
- Якщо військовозобов'язаний отримав повістку і не з'явиться на ВЛК протягом 14 днів від призначеної дати, це вважається порушенням правил обліку.
З лютого у застосунку "Резерв+" можна згенерувати електронні направлення на ВЛК. У Міноборони розповіли, що буде, якщо не прийти на медогляд після створення направлення.
Віднедавна електронні направлення на ВЛК у Резерв+ зазнали змін. Вони тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосується саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку, передає 24 Канал.
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Згенерувати направлення, але не прийти
У Міноборони уточнили, що буде, якщо військовозобов'язаний не з'явився на ВЛК за згенерованим електронним направленням. Можливі два випадки.
Перший – якщо чоловік сам бажає пройти ВЛК і не з'явився. Тоді направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду.
Після цього він має повторно подати запит — і в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями.
Зовсім інша ситуація, якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК, після чого подав запит у Резерв+ і отримав електронне направлення. Тоді, якщо чоловік не з'явиться на ВЛК протягом 14 днів від призначеної дати огляду, це означатиме порушення правил обліку. У цьому випадку передбачена адміністративна відповідальність.