ВЛК в Україні: що буде, якщо згенерувати електронне направлення і не прийти

З лютого у застосунку "Резерв+" можна згенерувати електронні направлення на ВЛК. У Міноборони розповіли, що буде, якщо не прийти на медогляд після створення направлення.

Віднедавна електронні направлення на ВЛК у Резерв+ зазнали змін. Вони тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосується саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку, передає 24 Канал.

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Згенерувати направлення, але не прийти

У Міноборони уточнили, що буде, якщо військовозобов'язаний не з'явився на ВЛК за згенерованим електронним направленням. Можливі два випадки.

Перший – якщо чоловік сам бажає пройти ВЛК і не з'явився. Тоді направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду.

Після цього він має повторно подати запит — і в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями.

Зовсім інша ситуація, якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК, після чого подав запит у Резерв+ і отримав електронне направлення. Тоді, якщо чоловік не з'явиться на ВЛК протягом 14 днів від призначеної дати огляду, це означатиме порушення правил обліку. У цьому випадку передбачена адміністративна відповідальність.