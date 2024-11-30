У Міноборони пояснили, як саме реформують ВЛК

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій, принципи роботи яких "не змінювали десятиліттями".

Вищезгаданий проєкт повинен суттєво змінити застарілу систему. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Міністерства оборони України у телеграмі.

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Як змінять ВЛК

Як зауважив заступник міністра оборони Сергій Мельник, система ВЛК, яка існує зараз, є "рудиментом старого адміністративного підходу". За його словами, у ній багато недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків, які потрібно суттєво знизити.

Наголошують, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями

Зазначається, що реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних:

медичний:

адміністративний.

Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші – аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів. Впровадження реформи відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я. Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу.

Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу. ВЛК отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення. Анонімні дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають.

Ця реформа потрібна, щоб військовозобов’язані могли довіряти системі. Проходити медогляд у цивільних закладах. Відчувати, що їх права захищені й що після медогляду їх одразу не визнають придатними, якщо у них насправді є якісь хвороби,

– наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що минулого тижня, за словами Ірини Верещук, в Офісі президента провели нараду, важливою домовленістю якої стало рішення синхронізувати до кінця року дві ключові інформаційні системи: електронну систему охорони здоров’я та єдину інформаційну систему соціальної сфери.