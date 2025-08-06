У 2024 році терміни проходження ВЛК скоротили. Утім, якщо є потреба в додатковому обстеженні, на це дається більше часу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

До теми ВЛК в Україні: про які особливості порядку проходження медичного огляду варто знати

Які терміни проведення ВЛК у 2025 році?

Як указали журналісти, строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не можуть перевищувати 4 дні.

За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров'я загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень не може перевищувати 14 днів,

– ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. А також встановлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.