ВЛК у квітні: порядок і строки проходження комісії, які зміни мають відбутись

ВЛК є необхідністю для визначення придатності осіб до служби та ставання на військовий облік. Комісія визначає, чи підлягає людина мобілізації. За висновком ВЛК визначатимуть безпосередньо підрозділ, рід військ, де служитиме військовозобов'язаний. У квітні в українському законодавстві відбулись зміни, які стосуються статусу обмежено-приданих до військової служби.

Зокрема, 2 квітня президент Зеленський підписав закон щодо змін до деяких норм закону про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Як це може вплинути на порядок проходження комісії та яким він є зараз – у матеріалі.

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Почнемо з того, що законопроєкт виключає статус обмежено придатних до військової служби з декількох статей Закону Про військовий обов'язок і військову службу.

Проходження ВЛК: як відбувається

Реєстри Міністерства охорони здоров'я доступні ТЦК та лікарям на ВЛК, тому частину даних про чоловіків вони можуть отримати звідти. Втім, ВЛК все одно будуть проводити огляд військовозобов'язаних і військовослужбовців.

Після вручення повістки військовозобов'язані мають пройти ВЛК на проходження комісії. ВЛК також можна проходити у ТЦК, лікарнях, госпіталях та державних медичних закладах, де організована робота комісії.

Військових на ВЛК може направити або командування або лікар під час лікування поранення, травми, каліцтва, контузії.

Повторне проходження ВЛК

Оскілький відтепер в Україні скасовано статус "обмежено придатний", на непридатних або обмежено придатних до служби військових чекатиме переогляд.

У Міноборони повідомили, що особи з цим статусом повинні повторно пройти Військово-лікарську комісію протягом 9 місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Закон ще не набув чинності. Імовірно, що цей процес не вплине на цивільні військово-лікарські комісії.

"Упродовж 9 місяців громадяни України проходитимуть цивільні ВЛК, а військовослужбовці – "військові ВЛК" при госпіталях", – пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Чи можна брати на ВЛК попередні довідки

У випадку, якщо військовозобов'язаний не має відстрочки від мобілізації, а його відправляють на ВЛК, де буде визначено рівень придатності до військової служби, військовозобов'язаний може надати лікарям комісії висновки медичних спеціалістів та епікризи, щоб вони мали розуміння актуального стану здоров'я.

Керівниця медичного напрямку в ГО Юридична сотня адвокатка Христина Ковцун пояснила, що в ТЦК можуть вручати повістку для проходження ВЛК раніше терміну закінчення дії попередньої постанови ВЛК, і в законах ніде не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.