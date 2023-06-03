Влучили між двома будинками: Зеленський показав відео з атакованого росіянами передмістя Дніпра

Увечері 3 червня загарбники завдали ракетного удару по передмістю Дніпра. Президент Володимир Зеленський показав кадри з місця атаки.

На відео видно зруйновані будинки. Президент відзначив, що російська ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками.

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Наслідки російського теракту

Володимир Зеленський відзначив, зо зараз на місці атаки працюють усі відповідні служби. Глава держави наголосив, що ворог неодмінно відповість за кожен свій злочин.

Дніпро. Росіяни атакували місто. Влучили між двома двоповерховими житловими будинками. На жаль, під завалами перебувають люди. Усі служби працюють. Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність,

– наголосив президент.

Наслідки удару по Дніпру: дивіться відео

Станом на 22:40 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів дістали чоловіка. Його госпіталізували. Станом на цю мить унаслідок атаки постраждали 13 людей, серед яких 3 дітей – хлопці віком 6, 11 та 15 років. Майже всі постраждалі у лікарні в стані середньої важкості, а ще 1 людина лікуватиметься амбулаторно. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої.

Мер Дніпра Борис Філатов відзначив, що місто відправило до Підгородненської громади всю необхідну техніку та спеціалістів для розбору завалів. Також міський голова Дніпра додав, що постійно перебуватиме на зв'язку з головою громади Андрієм Горбом.

Росіяни атакували передмістя Дніпра

У Дніпрі орієнтовно о 20:33 пролунав потужний вибух. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Через хвилину в місті та області оголосили про повітряну тривогу. Місцевих жителів закликали негайно пройти в укриття.

Місцеві телеграм-канали повідомили про влучання. Окрім цього, в мережі з'явилося відео, на якому місцева мешканка хоче потрапити в укриття. Сховище, попри повітряну тривогу, виявилося зачиненим не зважаючи на скандал через схожий випадок у Києві, який призвів до загибелі 3 людей.