Влучно назвали: цуценя Байрактар поліції Київщини передбачає і попереджає про атаки ворога
Джерело:фейсбук поліції Київської області
У Кінологічному центрі поліції Київській області з'явилося унікальне цуценя. Хочете – вірте, хочете ні, але воно здатне передбачати атаки ворога!
Та яке ім'я такому цуценяті найбільше пасує? Звісно – Байрактар.
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Байрактари бувають різні, але всі вони – грізні
Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Війни, до слова, яка триває вже рівно тиждень.
І стало це цуценя справжнісіньким талісманом правоохоронців.
- Адже малий відчуває дуже важливі у ці дні речі – як-от початок наближення ворога.
- Відчуває – і здіймає ґвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.
Грізне цуценя не замовкає, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників,
– розповіли у поліції Київщини.
Поліцейські жартують: внесок Байрактара – у кожній перемозі оборонців Ірпеня.
Байрактари бувають різні, але всі вони – грізні / Фото НПУ
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