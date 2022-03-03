Влучно назвали: цуценя Байрактар поліції Київщини передбачає і попереджає про атаки ворога

3 березня 2022 , 05:58
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук поліції Київської області

У Кінологічному центрі поліції Київській області з'явилося унікальне цуценя. Хочете – вірте, хочете ні, але воно здатне передбачати атаки ворога!

Та яке ім'я такому цуценяті найбільше пасує? Звісно – Байрактар.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Байрактари бувають різні, але всі вони – грізні

Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Війни, до слова, яка триває вже рівно тиждень.

І стало це цуценя справжнісіньким талісманом правоохоронців.

  • Адже малий відчуває дуже важливі у ці дні речі – як-от початок наближення ворога.
  • Відчуває – і здіймає ґвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

Грізне цуценя не замовкає, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників,
– розповіли у поліції Київщини.

Поліцейські жартують: внесок Байрактара – у кожній перемозі оборонців Ірпеня.


Байрактари бувають різні, але всі вони – грізні / Фото НПУ

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово! 

Автор: Олесь Друкач