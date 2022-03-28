ВМС Румунії показали знищення російської міни, яку прибило до узбережжя країни

28 березня 2022 , 21:33
Читать новость на русском

Джерело:

navy.ro

Росія замінувала Чорне море, в чому безпідставно звинуватила Україну. Одну з мін 28 березня виявила Румунія, після чого успішно знищила.

Міну вирішили підірвали на відстані

ВМС Румунії заявили, що екіпаж тральника "Віцеадмірал Костянтин Белеску" виконав інтервенційну місію з нейтралізації морської міни.

Це важливо Окупанти продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні

Водолазна група визначила тип міни та встановила порядок знищення. Міну вирішили підірвали на відстані.

Знищення російської міни / Фото navy.ro

Російські міни в Чорному морі: коротко

Варте уваги – Що відбувається у Чорному морі – Андрій Клименко: дивіться також

 

Автор: Михайло Гема