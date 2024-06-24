ВМС і СБУ уразили ворожий полігон у Краснодарському краї: детальний перелік знищених цілей

Військово-морські сили ЗСУ спільно з СБУ 21 червня вдарили по військовому полігону в Краснодарському краї. В результаті атаки було знищено значну кількість ворожих БпЛА.

За інформацією ВМС, уражений заклад займається навчанням та підготовкою російських військовослужбовців для використання БпЛА різних видів.

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Які цілі знищили на полігоні

Йдеться про об'єкти військового полігону 726 навчального центру ППО ( в/ч 33859 у місті Єйськ) у Краснодарському краї.

В результаті удару було знищено:

"Shahed-136"/"Герань-2" – 20 одиниць;

ударний БпЛА "Ланцет" – 50 одиниць;

розвідувальний БпЛА "ZALA" – 40 одиниць;

розвідувальний БпЛА "SuperCam" – 10 одиниць.

У Військово-морських силах додали, що також внаслідок удару є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Супутникові фото наслідків удару у Єйську виклав у соцмережі Х військовий аналітик Бреді Африк. На знімках легко можна побачити, що 11 квітня споруда була цілою, а вже 22 червня – зруйнованою.

Раніше у ВМС наголошували, що бійці разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі та повітрі.