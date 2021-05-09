ВМС США затримали судно без розпізнавальних знаків з партією російської зброї на борту

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В Аравійському морі крейсер ВМС США затримав судно без розпізнавальних знаків. На його борту виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.

Джерело:

твіттер п'ятого флоту ВМС США

Американські військові наразі намагаються з'ясувати місце відправлення партії зброї та осіб, яким вона призначалася.

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Велика партія зброї на судні без розпізнавальних знаків

Затримання відбулося у північній частині Аравійського моря. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї.

Серед вилученої зброї:

  • десятки російських протитанкових керованих ракет;
  • тисячі китайських штурмових гвинтівок;
  • сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів;
  • оптичні приціли.

Зазначається також, що екіпаж судна вже допитали та відпустили.