ВМС Туреччини попереджають про можливі дрейфувальні міни в Чорному морі

У Туреччині попередили про можливі дрейфувальні міни в Чорному морі. Вони встановлені в Одесі, Очакові, Чорноморську та Южному.

У Військово-морських силах Туреччини оприлюднили повідомлення-застереження про дрейфувальні міни в Чорному морі.

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Можливі дрейфувальні міни в Чорному морі

Міни були встановлені в портах міст Одеса, Очаків, Чорноморськ та Южний. Міни можуть від'єднатися і стати дрейфувальними,

– йдеться у повідомленні.

ВМС Туреччини попросили всі кораблі, що перебувають у цьому районі, стежити за дрейфувальними мінами та одразу повідомляти про їхнє місцеперебування.

Нагадаємо, раніше керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, що Росія замінувала шляхи від Босфору до Одеси, традиційно заявивши про "українські" міни.

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