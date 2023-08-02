ВМС України заявили, що непричетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту

Росія напередодні заявила про атаку дронами по їхніх кораблях "Сергій Котов" та "Василь Биков". У Військово-морських силах ЗСУ заявили, що вони не причетні до атаки.

Варто зауважити, що це патрульні кораблі Чорноморського флоту, які "контролювали судоходство" у південно-західній частині Чорного моря, за 340 кілометрів від Севастополя. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив у ефірі "Радіо Свобода. Ранок", що Україна не має на озброєнні такої зброї, пише 24 Канал.

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Що заявили Військово-морські сили ЗСУ про атаку на російські кораблі

Капітан 3-го рангу розповів, що Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов" та "Василий Быков". Хоча Росія заявила, що нібито Україна атакувала ці судна безпілотними катерами.

Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце з їхнім застосуванням… Військово-морські сили не мають ніякого стосунку,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Перед цим, 1 серпня, видання "Бабель" з посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони повідомило, що російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих. Своєю чергою, це суперечить офіційним заявам Росії, що нібито було "успішне відбиття" атаки безпілотників.

За даними журналістів, з перехоплених розмов між екіпажем гелікоптерів Ка-29 (які залучені до евакуації) та береговими авіаційними службами Росії, відомо:

поточні координати кораблів;

моряки просили про санітарний автомобіль та уточнювали кількість постраждалих. Мовилось про одного загиблого та 5 поранених.

У розмовах не вказують, який саме корабель постраждав. Однак відомо, що гелікоптери Ка-29 мали доставити загиблих і поранених в Чорноморське вище військово-морське училище Севастополя.

У перехоплених розмовах, які опинились в руках журналістів, моряки говорять про те, що під час евакуації має бути санітарний автомобіль та прикордонник для "розмитнення", проте не уточнюють, чого саме.

Що заявили росіяни

Вранці 1 серпня російське міноборони заявило про те, що нібито Україна намагалась атакувати морськими дронами їхні кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков".

За даними країни-терориста, мовилось про буцімто "марну спробу атакувати трьома безекіпажними катерами кораблі Чорноморського флоту" за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя.

До речі, "Сергій Котов" та "Василь Биков" озброєні ракетними комплексами "Калібр", "Ігла-С" і авіаційною групою з гелікоптера Ка та БпЛА "Орлан".

Ймовірно, мовиться про вантаж Sparta-IV. Цей контейнеровоз Кремль називає цивільним, та за даними джерел журналістів, на судні встановлена крупнокаліберна зброя, на борту – озброєні команди та кадрові військові. Тобто це порушує міжнародне морське право і тому корабель стає законною військовою ціллю.