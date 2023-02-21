ВМСУ матимуть два тральники та 6 корветів проєкту Ada, – Резніков
Джерело:"Бабель"
У Міністерстві оборони України розповіли про плани розвитку Військово-Морських Сил України. Як виявилось, наразі вже планується поставка двох готових тральників із Великої Британії.
Також ВМСУ матимуть 6 корветів за турецьким проєктом Ada. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Що відомо план розвитку Військово-Морських Сил України
За словами Резнікова, для ВМСУ планується поставка двох готових тральників із Великої Британії та побудова аж шести корветів за турецьким проєктом Ada, перший з яких уже спущено на воду.
Навіть по флоту – у Великій Британії в нас уже стоять два мінних тральщики з українським екіпажем і прапором. Це наш спільний проєкт. Ми спустили на воду перший корвет класу Ada в Туреччині – загалом їх буде шість,
– сказав міністр.
Окрім цього, Резніков зазначив, що наразі Україна "дуже плідно" працює над підготовкою нового удару по Чорноморському флоту Росії.
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