ВМСУ матимуть два тральники та 6 корветів проєкту Ada, – Резніков

У Міністерстві оборони України розповіли про плани розвитку Військово-Морських Сил України. Як виявилось, наразі вже планується поставка двох готових тральників із Великої Британії.

Також ВМСУ матимуть 6 корветів за турецьким проєктом Ada. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Цікаво Уміють плавати навіть зі зв'язаними руками й ногами: ВМС показали підготовку підводного десанту

Що відомо план розвитку Військово-Морських Сил України

За словами Резнікова, для ВМСУ планується поставка двох готових тральників із Великої Британії та побудова аж шести корветів за турецьким проєктом Ada, перший з яких уже спущено на воду.

Навіть по флоту – у Великій Британії в нас уже стоять два мінних тральщики з українським екіпажем і прапором. Це наш спільний проєкт. Ми спустили на воду перший корвет класу Ada в Туреччині – загалом їх буде шість,

– сказав міністр.

Окрім цього, Резніков зазначив, що наразі Україна "дуже плідно" працює над підготовкою нового удару по Чорноморському флоту Росії.

Війна Росії проти України: останні новини