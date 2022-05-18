Внаслідок агресії Кремля в Україні загинули 229 дітей, понад 650 постраждали

Внаслідок російської агресії загинули 229 дітей. Загальна кількість постраждалих становить 653 особи.

Окрім того, росіяни поранили понад 424 дитини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 18 травня.

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Більше ніж 653 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 424 поранено,

– мовиться в повідомленні.

Цифри не остаточні, оскільки в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях визначити їх дуже важко.

17 травня російські окупанти тяжко травмували 9-річну дівчинку. Вони завдали ракетного удару по житловому будинку в Бахмуті Донецької області.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій області – 141;

Київській – 116;

Харківській – 100;

Чернігівській – 684

Херсонській – 48;

Луганській – 47;

Миколаївській – 44;

Запорізькій – 28;

Сумській – 17,

Києві – 16;

Житомирській – 15.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти, серед них – 161 зруйновано повністю.

Ситуація на фронті: головне від Генштабу

Найсильніше окупанти обстрілюють Донецький операційний район та Слов'янський напрямок. На Лиманському напрямку ворог намагається захопити Дробишеве та блокує Лиман з півночі. Також загарбники наступають на Довгеньке. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти зосередили до 15 вертольотів.

Основні зусилля ворог зосереджує на тому, щоб утримати зайняті позиції, провести розвідку, поповнити свої запаси та покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На прикордонні з Україною Росія посилює систему протиповітряної оборони.

Блокування "Азовсталі" триває. Окупанти завдають артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює свої угруповання для наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули до 10 батарей реактивної та до 8 батарей ствольної артилерії.

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