Внаслідок атаки Кочубеївської громади постраждали 2 людей: літній жінці зробили важку операцію

Російські окупанти 28 травня обстріляли Кочубеївську громаду на Херсонщині. Унаслідок цього постраждали двоє людей.

Про це розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Стан однієї з постраждалих важкий – медики борються за її життя.

Зауважте Окупанти обстріляли Оріхів і Преображенку: влучили у в'язницю та магазин

Жінці зробили складу операцію

Унаслідок обстрілів громади, яка перебуває на лінії зіткнення з тимчасово окупованою територією Херсонщини, постраждала 84-річна жінка та 48-річний чоловік.

Жінка зазнала поранень голови. У лікарні їй зробили складну операцію. Зараз медики борються за життя постраждалої.

Обоє постраждалих зараз у лікарні в Кривому Розі.

Наслідки удару по Кривому Рогу ліквідовували всю ніч

Російські загарбники гатили по лінії зіткнення у районі Кривого Рогу, застосовуючи різні типи артилерії. Безпосередньо у межах міста ніч минула спокійно.

Однак 28 травня російські окупанти завдали удару по промисловій зоні в Кривому Розі та влучили в завод. Олександр Вілкул повідомив, що ліквідація наслідків удару тривала всю ніч. Рятувальники продовжують розбирати завали заводу.

За попередніми даними жертв і постраждалих немає, однак голова військової адміністрації наголосив, що поки триває розбір завалів, поти остаточні дані навести неможливо.

У ДСНС згодом підтвердили інформацію про те, що постраждалих та жертв немає. За даними ДСНС, дві ракети влучили в промислове підприємство, спалахнула пожежа, яку згодом було ліквідовано. У її гасінні брали участь 22 фахівці та 6 спецмашин ДСНС в області.

Окупанти обстрілюють Україну: останні новини

Російські окупанти другий день поспіль обстрілюють житлові райони Миколаєва. За попередніми даними, унаслідок обстрілу є постраждалі. Після атаки 28 травня 1 людина загинула, ще 7 зазнали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані у важкому стані.

Зі своєї території окупанти вкотре обстріляли Сумщину. Місцеві мешканці чули близько 20 вибухів. На щастя, ніхто не постраждав.

Росіяни активно обстрілюють Сєвєродонецьк. Щонайменше 2 людей у місті загинули, 16 будівель зруйновано.

Зверніть увагу – окупанти обстрілюють Сєвєродонецьк: дивіться відео