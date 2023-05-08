Внаслідок атаки по Одесі згоріли склади із допомогою українського Червоного Хреста

Росія вночі проти 8 травня атакувала Одесу крилатими ракетами Х-22. На жаль, окупанти знищили склади Червоного Хреста в місті.

Там була вся гуманітарна допомога. Саме тому Червоний Хрест призупинив надання допомоги та деякі проєкти в Одесі.

Дивіться також Під прицілом був Київ та Одеса: усе, що відомо про обстріл у ніч на 8 травня

Що відомо про наслідки обстрілу Одеси

8 травня внаслідок ракетного удару по Одесі було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України площею 1 000 квадратних метрів,

– розповіли в організації.

Також там пояснили, що нічна пожежа знищила гуманітарну допомогу, яка була на складі. Через це Червоний Хрест призупинив:

видачу гуманітарної допомоги;

діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України.

Росія пошкодила мобільний шпиталь Червоного Хреста у Миколаєві

У Червоному Хресті розповіли, що внаслідок атаки 7 травня 2023 року пошкоджений мобільний шпиталь Червоного Хреста в Миколаєві. На жаль, через атаку непридатними до використання стали:

медичне обладнання;

технічні засоби;

меблі.

Станом на 8 травня у Червоному Хресті повідомили, що вони ліквідовують наслідки обстрілів. Після цього шпиталь відновить роботу у звичному режимі. Однак пояснили, що він вже діятиме в іншому місці.

Пошкодження Червоного Хреста в Одесі та Миколаєві / Фото Червоного Хреста Україна

На щастя, співробітники Червоного Хреста в Одесі та Миколаєві не постраждали.

Росія атакувала у Всесвітній День Червоного Хреста

У Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ми шоковані й засмучені тим, що склад в Одесі та мобільна клініка в Миколаєві постраждали від бойових дій,

– розповіли в Міжнародному Комітеті Червоного Хреста в Україні.

Там також додали, що неприпустимими є напади на працівників та волонтерів, які надають гуманітарну допомогу, та на гуманітарні об'єкти.

Росія атакувала Одесу