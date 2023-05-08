Внаслідок атаки по Одесі згоріли склади із допомогою українського Червоного Хреста
Джерело:Червоний Хрест України
Росія вночі проти 8 травня атакувала Одесу крилатими ракетами Х-22. На жаль, окупанти знищили склади Червоного Хреста в місті.
Там була вся гуманітарна допомога. Саме тому Червоний Хрест призупинив надання допомоги та деякі проєкти в Одесі.
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Що відомо про наслідки обстрілу Одеси
8 травня внаслідок ракетного удару по Одесі було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України площею 1 000 квадратних метрів,
– розповіли в організації.
Також там пояснили, що нічна пожежа знищила гуманітарну допомогу, яка була на складі. Через це Червоний Хрест призупинив:
- видачу гуманітарної допомоги;
- діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста України.
Росія пошкодила мобільний шпиталь Червоного Хреста у Миколаєві
У Червоному Хресті розповіли, що внаслідок атаки 7 травня 2023 року пошкоджений мобільний шпиталь Червоного Хреста в Миколаєві. На жаль, через атаку непридатними до використання стали:
- медичне обладнання;
- технічні засоби;
- меблі.
Станом на 8 травня у Червоному Хресті повідомили, що вони ліквідовують наслідки обстрілів. Після цього шпиталь відновить роботу у звичному режимі. Однак пояснили, що він вже діятиме в іншому місці.
Пошкодження Червоного Хреста в Одесі та Миколаєві / Фото Червоного Хреста Україна
На щастя, співробітники Червоного Хреста в Одесі та Миколаєві не постраждали.
Росія атакувала у Всесвітній День Червоного Хреста
У Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ми шоковані й засмучені тим, що склад в Одесі та мобільна клініка в Миколаєві постраждали від бойових дій,
– розповіли в Міжнародному Комітеті Червоного Хреста в Україні.
Там також додали, що неприпустимими є напади на працівників та волонтерів, які надають гуманітарну допомогу, та на гуманітарні об'єкти.
Росія атакувала Одесу
- Повітряна тривога в Одесі та області пролунала орієнтовно о 22:58 7 травня. Росія атакувала Одещину ракетами з літаків стратегічної авіації.
- Тоді речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що не варто знімати роботу протиповітряної оборони.
- Вже вранці 8 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Одеську область за допомогою бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 з мису Тарханкут в окупованому Криму.
- Відомо, що Кремль випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22. На щастя, до цілей долетіла не вся зброя ворога.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ракети, які не досягли цілей, могли самоліквідуватися або впасти внаслідок моральної застарілості. Речник пояснив, що ворожі ракети Х-22 не точні, тому влучають в цивільні об'єкти. Тобто це зброя для тероризму. Детальніше його пояснення – читайте тут.