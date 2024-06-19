Внаслідок атаки "Шахедів" зафіксували руйнування інституту у Львові

19 червня 2024, 08:34
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Джерело:

Андрій Садовий

Росія вночі проти 19 червня двічі атакувала Львівську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Під час першої тривоги ворог атакував чотирма безпілотниками, під час другої – одним.

Перед цим мер Андрій Садовий повідомив про влучання в селі Малехів Львівської громади. Там пошкоджені цивільні будинки.

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Що відомо про пошкодження інституту у Львові 

Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки "Шахедів" – Науково-дослідницький інститут у Львові,
– розповів міський голова Львова. 

Деталей про масштаби руйнувань приміщення посадовець не розповів, однак показав фото з місця. 


Наслідки атаки росіян по Львову / Фото з телеграма Андрія Садового


У львівському інституті серйозні руйнування / Фото з телеграма Андрія Садового

Які наслідки влучання на Львівщині

Андрій Садовий розповів, що внаслідок влучання у Малехові є пошкодження. Зокрема:

Окрім того, внаслідок ударів ворога у приватному секторі вікна вибило у 5 будівлях.

Автор: Діана Квасневська