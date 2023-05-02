П'яний українець в Польщі спричинив ДТП: молода жінка загинула, а її дитина отримала поранення

27-річний українець у стані алкогольного сп'яніння спричинив смертельну аварію у місті Мисловіце. Автомобіль врізався у придорожнє дерево.

Аварія сталась 1 травня близько 18:00. Водія вже затримала поліція.

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Внаслідок ДТП загинула дружина керманича

У результаті зіткнення від травм загинула 29-річна дружина водія автомобіля. Вона померла, коли на місце ДТП прибули співробітники Польської медичної аерорятувальної служби.

Крім того, внаслідок аварії 5-річна дитина подружжя отримала травми. Її госпіталізували із загальними забоями. За даними польської прокуратури, дитина перебуватиме під наглядом медиків ще кілька днів.

Головна комісарка поліції Мисловіце Олександра Ясінська розповіла, що винуватця ДТП вже затримали. Він нестиме відповідальність за вчинення смертельної аварії у стані алкогольного сп'яніння.

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