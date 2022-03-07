Внаслідок авіаудару Росії по житловому будинку в Харкові загинули 2 людей, є поранені

7 березня 2022 , 23:09
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Джерело:

телеграм-канал "Суспільне Харків"

Російські орки продовжують цинічно гатити по житлових будинках і вбивати цивільних. Стало відомо, що в Харкові внаслідок обстрілу будинку на вулиці Цілиноградській загинули 2 людей.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, у цій справі вже відкрили провадження.

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Орки продовжують гатити по цивільних

Внаслідок авіаудару Росії по житловому будинку на вулиці Цілиноградській у Харкові 6 березня – загинули, попередньо, 2 людей, 2 поранені,
– мовиться в повідомленні. 

Нагадаємо, що на Харківщині російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати житлові будинки на Харківщині. Тільки за 7 березня в області загинули щонайменше 10 цивільних.

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Автор: Олена Данилів