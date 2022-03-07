Внаслідок авіаудару Росії по житловому будинку в Харкові загинули 2 людей, є поранені

Російські орки продовжують цинічно гатити по житлових будинках і вбивати цивільних. Стало відомо, що в Харкові внаслідок обстрілу будинку на вулиці Цілиноградській загинули 2 людей.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, у цій справі вже відкрили провадження.

До теми Окупанти гатили по заводу імені Малишева у Харкові: обійшлось без жертв

Орки продовжують гатити по цивільних

Внаслідок авіаудару Росії по житловому будинку на вулиці Цілиноградській у Харкові 6 березня – загинули, попередньо, 2 людей, 2 поранені,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Харківщині російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати житлові будинки на Харківщині. Тільки за 7 березня в області загинули щонайменше 10 цивільних.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!