Внаслідок облоги Маріуполя у місті могли загинути понад 10 тисяч жителів, – мер
Джерело:Associated Press
Вадима Бойченко заявив, що у Маріуполі вулиці просто "встелені" трупами. Російські загарбники могли вбити там понад 10 тисяч мирних жителів.
Про величезні масштаби загиблих у Маріуполі у коментарі виданню повідомив мер міста Вадим Бойченко. Він також висловив побоювання, що насправді жертв може бути ще більше.
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У Маріуполі могли загинути понад 10 тисяч людей
Міський голова повідомив, що після початку російського вторгнення у місті загинуло понад 10 тисяч мирних жителів. Бойченко зазначив, що вулиці міста "вкриті" трупами. А кількість загиблих може становити навіть понад 20 тисяч людей.
Мер Маріуполя також сказав, що російські військові привезли до міста мобільне кремаційне обладнання. Він звинуватив окупантів у відмові пропускати гуманітарні конвої в місто з метою приховати наслідки їхніх дій.
Росіяни вивезли багато тіл у величезний торговельний центр, де є складські приміщення та холодильники. "Мобільні крематорії приїхали у вигляді вантажівок: відкриваєш, а всередині труба, і ці тіла спалюють", – пояснив Бойченко.
Крім того, у Маріуполі залишаються приблизно 120 тисяч мирних жителів, які гостро потребують їжі, води, тепла та зв'язку.
Зауважимо, місто перебуває в блокаді з 1 березня. Понад 90% будівель та зруйновані. Напередодні окупанти застосували там хімічну зброю.
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