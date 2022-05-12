Внаслідок обстрілів Одеси постраждав Воронцовський палац

Російські окупанти підступно бомблять Одесу ракетами. Під час одного з таких обстрілів постраждав Воронцовський палац.

Відповідне відео оприлюднив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Воронцовський палац зазнав певних руйнувань через вибухову хвилю.

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Російська ракета пошкодила Воронцовський палац

У будівлі частково вибиті вікна, постраждала ліпнина та покрівля. Мер Одеси Геннадій Труханов закликав ЮНЕСКО прийняти все місто до списку Всесвітньої спадщини.

Я ще раз хочу звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси в список Всесвітньої спадщини. Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не тільки Одеси, але й усього світу, – зазначив Геннадій Труханов.

Як зараз виглядає Воронцовський палац: дивіться відео

Окупанти регулярно обстрілюють Одесу та область

Останніми днями російські загарбники постійно випускають ракети по Одесі та Одещині. В такі моменти не можна фотографувати результати обстрілів, адже це може допомогти ворогу. Станом на 23:01 на всій Одещині триває повітряна тривога, яка розпочалася о 21:42.

Сьогодні, 12 травня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Наразі представники влади не надавали ніяких деталей. Можливо, спрацювала протиповітряна оборона.

11 травня російські окупанти також запускали ракету по Одещині. На щастя, тоді ефективно спрацювали Сили ППО.

10 травня агресор завдав вже четвертого за увесь час з початку повномасштабного вторгнення ракетного удару по мосту через Дністровський лиман.

Російські загарбники обстріляли Одесу і 9 травня. Тоді вони випустили аж 7 ракет у два об’єкти цивільної інфраструктури – в продуктовий склад та торговий центр. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 5 – зазнали поранень. Спалахнула велика пожежа.

Інколи під час обстрілів росіяни використовують, окрім сучасних "Кинджалів", застарілі ракети Х-22. Їх почали виробляти ще в 1960-х роках. Найбільша небезпека – вони можуть відхилятися на 200 – 300 метрів від цілі. Тому при повітряних тривогах потрібно обов’язково ховатися в укриття. Про це наголошує і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Який вихід? Не нехтуйте повітряною тривогою, особливо якщо ви живете біля об'єктів критичної інфраструктури і військових об'єктів, – порадив Арестович.

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