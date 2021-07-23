Знову загострення на кордоні з Вірменією та Азербайджаном: один загиблий та 3 поранених
Джерело:Міноборони Азербайджану
Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнула перестрілка. Внаслідок обстрілів загинув один азербайджанській військовий та поранили 3 вірменських.
Про обстріл повідомили в Міноборони Азербайджану. Згодом інформацію про поранених також надала вірменська сторона.
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Між Азербайджаном та Вірменією відбулись обстріли
У Міноборони Азербайджану повідомили, що 23 липня орієнтовно о 16 годині почався обстріл на кордоні з Вірменією.
Вірменські збройні сили з позицій піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в Кельбаджарському районі вірмено-азербайджанської державного кордону,
– повідомили у відомстві.
Там також розповіли, що внаслідок снайперського обстрілу загинув азербайджанський військовий. Баку звинуватив Єреван в загостренні ситуації в районі кордону.
У Вірменії повідомили про 3 поранених
У Міноборони Вірменії повідомили про те, що внаслідок обстрілів поранили 3 їхніх військових. Вони отримали вогнепальні поранення. Їхньому життю нічого тне загрожує. Вірменська сторона звинувачує в обстрілах азербайджанських військових. Всю відповідальність за загострення ситуації покладаються на військово-політичне керівництво Азербайджану.
Конфлікт Вірменії та Азербайджану: останні новини
- 15 липня Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Вогонь відкрили вірменські військові, які перебувають на тій стороні, де розміщені російські миротворці.
- 14 липня відбулось чергове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану. Загинула щонайменше одна людина – вірменський військовослужбовець.
- Перед тим перестрілка була 7 липня. Сторони також звинуватили одна одну в провокаціях.