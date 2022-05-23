Внаслідок обстрілу Малина на Житомирщині загинув провідник потяга

Російські окупанти 22 травня завдали ракетного удару по Малинській громаді на Житомирщині. Внаслідок обстрілу загинув провідник пасажирського потягу.

Ще четверо мирних жителів отримали осколкові поранення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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За даними правоохоронців, також через удари крилатих ракет зруйновано низку приватних житлових будинків, господарських приміщень, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

Офіс генпрокурора вже почав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 22 травня 2022 року збройні сили Росії завдали ракетних ударів по Малинській територіальній громаді Коростенського району. Внаслідок обстрілу загинув провідник пасажирського потягу,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про обстріл громади

Російські загарбники обстріляли Малин у Житомирській області. Ворожі ракети влучили у залізничну станцію.

За словами голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, Малин обстріляли крилатими ракетами, але їхня точна кількість невідома. "Приліт" зафіксували 22 травня орієнтовно о 13:40.

Ситуація на Житомирщині: останні новини

Російські військові у ніч на 23 травня тричі завдавали ракетних ударів по місту Коростень. Внаслідок масованих обстрілів житлового мікрорайону пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач, об'єкт критичної інфраструктури та виробничий цех.

Російські окупанти 22 травня завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирщини. Сили протиповітряної оборони збили 4 крилаті ракети ворога.

Окупанти цинічно показали запуск ракети, яка вщент розбила мирні будинки у Малині.

Російські загарбники 20 травня завдали авіаудару по Житомирській області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали майже сотня будинків та об'єкт інфраструктури. Також через обстріл постраждали 3 людей.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що область створює оборонні споруди на кордоні з Білоруссю, аби укріпити кордон.

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