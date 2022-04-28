Унаслідок обстрілу "Азовсталі" накрило шпиталь, де перебували понад 500 поранених і лікарів

Російські окупанти вкотре обстріляли "Азовсталь" у Маріуполі. Це призвело до обвалу частини приміщення шпиталю. Завалило операційну. Там перебували понад 500 поранених і лікарів.

Начальник пресслужби полку "Азов" в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів, що росіяни спрямували удар саме на польовий госпіталь. Відразу після авіабомбардувань розпочалися обстріли з корабельної артилерії.

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Поранені перебували у напівзруйнованих сховищах. Коли внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, люди не могли приборкати полум'я. Під завалами похований щонайменше один постраждалий. Бійці отримали нові поранення та чергові контузії.

Ми не знаємо, як в таких умовах захистити тих, хто захищав Україну від початку війни та повномасштабного наступу окупанта. Ми закликаємо весь світ звернути увагу на порушення Женевської конвенції та допомогти врятувати тих, хто рятував всю Україну,

– мовиться у повідомленні.

За ніч окупанти скинули на "Азовсталь" понад 50 авіабомб

Капітан Святослав Паламар – заступник командира полку "Азов" – 28 квітня повідомив, що впродовж ночі російські окупанти скинули на "Азовсталь" понад 50 авіабомб.

Ворог використав усе, що може використати варвар проти людства. Зокрема, фосфорні бомби, ракети та артилерію.

Воїни з полку "Азов", які героїчно обороняють Маріуполь, закликали світ визнати війну Росії проти України геноцидом.

Оснат Лубрані – координаторка системи ООН – вирушить до Запоріжжя. Там вона готуватиме евакуацію людей із заблокованого Маріуполя.

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