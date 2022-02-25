Внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ поранено двох провідників

Російські окупанти 25 лютого обстріляли залізничну станцію Куп'янськ, що на Харківщині. Поранено двох провідників.

Одного залізничника поранили в живіт, іншого – в ногу. Наразі колеги перебувають у лікарні міста, стан стабільний.

До речі Із Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс за секретним маршрутом

Додаткові потяги для евакуації

Додаткові евакуаційні поїзди мчать з:

Маріуполя,

Волновахи,

Запоріжжя,

Києва,

Попасної,

Рубіжного,

Сіверська,

Вінниці.

Щогодини евакуюють 4 тисячі людей

На черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців вже врятували з-під лінії вогню – до 4 тисяч везуть щогодини.

Уз не дає чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут, за підказками штабу.