Внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ поранено двох провідників

25 лютого 2022 , 16:58
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Джерело:

Укрзалізниця

Російські окупанти 25 лютого обстріляли залізничну станцію Куп'янськ, що на Харківщині. Поранено двох провідників.

Одного залізничника поранили в живіт, іншого – в ногу. Наразі колеги перебувають у лікарні міста, стан стабільний.

До речі Із Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс за секретним маршрутом

Додаткові потяги для евакуації

Додаткові евакуаційні поїзди мчать з:

  • Маріуполя,
  • Волновахи,
  • Запоріжжя,
  • Києва,
  • Попасної,
  • Рубіжного,
  • Сіверська,
  •  Вінниці.

Щогодини евакуюють 4 тисячі людей

На черзі Дніпро, Хмельницький та Кривий Ріг. Десятки тисяч дітей і простих українців вже врятували з-під лінії вогню – до 4 тисяч везуть щогодини.

Уз не дає чітких анонсів з графіком відправлення та руху. Це дозволяє їхати "поза радарами" і оперативно коригувати маршрут, за підказками штабу.

Автор: Ольга Музика