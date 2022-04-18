Внаслідок ракетного обстрілу Львова загинув Юрій Кушнір – директор шиномонтажу
Джерело:Новояворівська міська рада
Внаслідок ракетного обстрілу Львова російськими окупантами загинув Юрій Кушнір, який керував шиномонтажем, куди влучила ракета.
Сумну звістку повідомила Новояворівська міська рада, яка висловила щирі співчуття рідним та близьким Юрія.
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Внаслідок ракетного обстрілу Львова російськими окупантами, загинув уродженець Новояворівська Юрій Кушнір. Чоловік управляв сервісом технічного обслуговування та шиномонтажу, в приміщення якого влучила ракета.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія, розуміємо, як важко змиритися з цим непоправним горем,
– зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни завдали 5 ракетних ударів по Львову. Очільник місцевої ОВА Максим Козицький повідомив про 7 загиблих, 4 із них – працівники шиномонтажу.
Що відомо про Юрія Кушніра
- Юрій народився 16 червня 1983 року у Новояворівську.
- Закінчив Новояворівську школу № 1, опісля чого навчався у Львівському кооперативному коледжі економіки та права.
- У Юрія залишилися мати Марія та батько Олексій, дружина Ірина та 6-річний син Владислав, сестри Ольга та Тетяна.
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