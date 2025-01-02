"Був справжнім героєм": що відомо про 23-річного волонтера, вбитого Росією в Херсоні

Внаслідок російської атаки на Херсон 1 січня загинув 23-річний волонтер Павло Матвієць. Разом з громадською організацією "Сильні Бо Вільні" він допомагав відновлювати Херсон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Відомо, що хлопець загинув під час цинічного обстрілу Дніпровського району міста.

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У Херсоні загинув волонтер Павло Матвієць

Роман Мрочко розповів, що Павло Матвієць допомагав доставляти постраждалим від росіян херсонцям побутову техніку, продукти, гігієнічні набори. Також волонтер розбирав завали та виносив будівельне сміття, на яке окупанти перетворили житло містян.

Паша був дуже активним, завжди готовим серед перших прийти на допомогу. Попри свій вік, він встиг зробити багато для відновлення нашого прифронтового Херсона,

– написав начальник МВА.

За його словами, багато херсонців пам'ятатимуть веселу вдачу хлопця та "велике жовто-блакитне серце".

Трагічну звістку також прокоментували в громадській організації "Сильні Бо Вільні", у якій працював Павло. Там зазначили, що він був справжнім героєм, який віддав своє життя заради інших та заради допомоги тим, хто постраждав від війни.

Його відданість, мужність та доброта залишаться в серцях усіх, хто його знав. Такі люди, як він, надихають продовжувати боротьбу, попри всі труднощі,

– написали в громадській організації.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Матвійця. Світла пам'ять!