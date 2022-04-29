Внаслідок ракетного удару по будинку в Києві загинула журналістка Віра Гирич

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свободи" Віра Гирич. Її тіло знайшли у будинку вранці 29 квітня.

Колега Віри Олександр Демченко повідомив, що російська ракета потрапила у її будинок. Журналістка пролежала там всю ніч.

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Демченко також оприлюднив фото розбитої машини журналістки. Він пригадав, що кілька років тому Віри Гирич возила журналістів у Немішаєво, аби розповідати, як шукати інформацію на окупованих територіях.

Я просто не знаю, як розповісти, якої чудової людини більше немає,

– додав журналіст.

Ракетний удар по Києву: що відомо

Окупанти запустили 5 ракет по Києву ввечері 28 квітня. Дві з них влучили у Шевченківський район, одна – у багатоповерхівку.

Постраждали 10 осіб, 4 з яких госпіталізували. Зранку повідомляли про загиблу людину під завалами. Нею і виявилась Віра Химич.

До слова, в цей час у столиці були прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Росіяни звітують про "точність" та "стратегічний об'єкт"

Тим часом російське міноборони цинічно звітує про знищення "чергового стратегічного об'єкта". Окупанти стверджують, що у Києві поцілили в підприємство ракетно-космічної промисловості "Артем". Підло брешуть про "високоточність".

Про зруйновану багатоповерхівку, загиблу мирну людину та постраждалих пропагандисти не згадують.

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